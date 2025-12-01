В Ростовской области за неделю произошло 37 пожаров
В Ростовской области с 24 по 30 ноября в регионе произошло 37 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За этот период спасатели эвакуировали троих человек. Уточняется, что один человек погиб в Константиновском районе — причиной трагедии стала неисправность электрооборудования. Областная противопожарная служба выезжала на вызовы 45 раз, из них семь раз — для тушения возгораний. В районах с пожарными частями ликвидировали четыре очага.
Спасатели также участвовали в устранении последствий шести дорожно-транспортных происшествий, оказав помощь семи пострадавшим. Происшествий на водоемах не зафиксировано.