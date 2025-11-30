Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» 3:1 в чемпионате России
Московский «Локомотив» одержал победу над футбольным клубом «Ростов» со счетом 3:1 в выездном матче 17-го тура российского первенства.
Фото: Федор Соколов
Гости открыли счет уже на третьей минуте благодаря голу Дмитрия Баринова. На 20-й минуте хозяева восстановили равновесие усилиями Ильи Вахании. За минуту до перерыва «Локомотив» вновь вышел вперед — Николай Комличенко реализовал одиннадцатиметровый удар. Окончательный результат установил Жерзино Ньямси, поразивший ворота после подачи углового.
По итогам матча «Локомотив» сохраняет третью позицию в турнирной таблице, тогда как «Ростов» располагается на десятом месте.