В Ростовской области власти ищут инвесторов для спасения птицехозяйства

Птицеводческое хозяйство в Белокалитвенском районе Ростовской области может приостановить работу из-за накопленных долгов, что ставит под угрозу полмиллиона птиц и 200 рабочих мест. Минсельхоз региона зафиксировал ухудшение экономической ситуации на предприятии.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ведомство связывает затруднительное положение фермы с управленческими просчетами и ошибочными решениями собственников. В 2023 году в хозяйстве произошла смена руководящего состава. Финансовые проблемы обострились в 2025 году, о чем свидетельствуют материалы арбитражного суда.

Региональные власти контролируют ситуацию и ищут варианты стабилизации деятельности предприятия. Благодаря вмешательству министерства удалось погасить задолженность по зарплате. Однако финансовая устойчивость хозяйства по-прежнему вызывает беспокойство. Положение усугубила массовая гибель поголовья.

В настоящее время ведутся переговоры с кредитной организацией о привлечении инвесторов и восстановлении поголовья птицы. Дальнейшие меры по стабилизации деятельности предприятия остаются в компетенции профильных органов области.

Валентина Любашенко