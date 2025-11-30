Команда из Ростова завоевала главную награду российского альпинизма

Команда альпинистов из Ростова получила «Золотой ледоруб России» — главную награду отечественного горовосхождения. Церемония прошла в субботу в Москве, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Группу наградили за первопрохождение нового маршрута на восьмитысячник Манаслу в Непале. Командой руководил Андрей Васильев, вместе с ним на гору поднимались Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов.

Госпожа Белянкина вошла в историю как первая россиянка, участвовавшая в первопроходе на восьмитысячник, отмечает Федерация альпинизма России. В мире подобное достижение принадлежит только двум женщинам — ранее в 2025 году аналогичный результат показала испанка Мария Карделл.

При оценке экспедиции жюри учитывало стиль и сложность восхождения, новизну маршрута, автономность проекта, медийность, а также соблюдение принципов уважения к будущим восходителям и окружающей среде.

Валентина Любашенко