Норматив подали «охлажденным»

Крупнейшие банки в октябре вернули ЦБ больше 1 трлн руб., которые ранее привлекали у регулятора для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности. Участники рынка объясняют это в первую очередь введением более мягкого национального норматива, а также охлаждением рынка кредитования в этом году. Аналитики считают, что такие заимствования со стороны крупнейших банков вряд ли вернутся к прежним значениям даже после снижения ключевой ставки и восстановления рынков кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в октябре кардинально снизили заимствования у регулятора в части безотзывных кредитных линий (БКЛ). Их объем на 1 ноября составили всего 173 млрд руб., тогда как месяцем раньше, 1 октября, достигал 1,4 трлн руб. Согласно раскрытой отчетности за октябрь текущего года, основная доля в снижении этого показателя пришлась на два крупнейших банка — ВТБ (снижение кредитов ЦБ на 800 млрд руб.) и Сбербанк (на 300 млрд руб.).

В октябре прошлого года объем БКЛ вплотную приближался к 4 трлн руб. Тогда крупнейшие банки с трудом выдерживали норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ), и для его соблюдения им приходилось кредитоваться в ЦБ (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). В этом году благодаря замедлению кредитования ситуация с НКЛ заметно улучшилась, отмечал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов (см. “Ъ” от 13 июля). Согласно данным ЦБ, портфель потребительских кредитов за 10 месяцев 2025 года вырос на 4%, до 38,3 трлн руб. (года назад рост составил 14,5%), портфель корпоративных кредитов — на 8,9%, до 95,1 трлн руб. (годом ранее — на 18,3%). Управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев отмечает, что «в моменте у банков нет стимула держать крупные лимиты в БКЛ, так как экономика их использования в выдаче кредитов находится на исторических минимумах».

Норматив краткосрочной ликвидности (Н27 для банка и Н26 для банковской группы) должны соблюдать все СЗКО. Банк должен сформировать подушку из высоколиквидных активов и безотзывных кредитных линий ЦБ, достаточных, чтобы компенсировать потенциальный отток средств со счетов в течение 30 дней. При этом отток средств со счетов физлиц оценивается в 10% от их остатков на счетах, а со счетов юрлиц — в 40%.

Изначально планировалось, что на национальный НКЛ банки должны были перейти с 1 октября. Предельное значение нормативов Н26 и Н27 к этому сроку было установлено в размере 80%, с 1 января 2026 года — в размере 100% (см. “Ъ” от 14 июля). Но в конце сентября регулятор перенес на месяц срок введения новых требований. Как пояснял регулятор, изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка. «Среди основных новаций — расширение состава высоколиквидных активов и уточнение коэффициентов оттока денежных средств»,— отмечал Банк России.

В настоящее время, по оценке ЦБ, в среднем по СЗКО значение национального НКЛ превышает 100% при требуемых 80%. Вместе с тем, по оценке регулятора, у отдельных банков, которые активно наращивают кредитование, «норматив пока не сильно превышает 80%». Однако планируемое повышение минимального уровня национального НКЛ до 100% с 1 января 2026 года «будет мотивировать их улучшить структуру своих балансов», считают в Банке России. В частности, по оценке Дмитрия Пьянова, значение национального НКЛ в ВТБ в ноябре составляло 85–90% при нормативе 80%. При этом банк собирается к 1 января 2026 года обеспечить превышение национального НКЛ «в пределах 10% над нормативным значением», отмечал топ-менеджер.

Аналитики отмечают, что введение национального НКЛ по сути повышает самостоятельность банков в формировании портфеля надежных ликвидных активов без оглядки на историческую поддержку от ЦБ в виде БКЛ. Это наглядно демонстрирует и пересмотр правил: снижение БКЛ до 20 п.п. от общего объема национального НКЛ и введение платы за использование в 1% годовых от лимита. Как считает Дмитрий Целищев, даже с учетом снижения ключевой ставки и возвращения кредитования к показателям 2022–2023 годов вряд ли произойдет значительное наращивание объемов ликвидности между банками и ЦБ. Поэтому, по его мнению, акцент с введением национального НКЛ смещен надолго.

Максим Буйлов, Андрей Ковалев