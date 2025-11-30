Эксперты провели 2,8 тысячи исследований почв в Ростовской области

Специалисты донского филиала «ЦОК АПК» за десять месяцев 2025 года подготовили пять проектов восстановления нарушенных земель в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба филиала изданию "Ъ-Ростов".

Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации ведомства, эксперты отобрали 672 образца почв и выполнили 2,8 тыс. лабораторных исследований. Из них 1,9 тыс. анализов касались химикотоксикологических параметров, а 968 — агрохимических характеристик грунта.

Создание проекта рекультивации охватывает технический и биологический этапы, а также всесторонний сбор и изучение первоначальных данных. Деятельность включает полевые изыскания, забор образцов грунта для определения агрохимических и химико-токсикологических параметров, лабораторные анализы и камеральную обработку полученной информации.

«Порядок выполнения работ регламентируется положениями Земельного кодекса, требованиями госстандарта и федеральными законами об охране окружающей среды и госрегулировании плодородия сельхозземель», — пояснила начальник отдела защиты растений Донского филиала Анна Ильяшенко.

По словам госпожи Ильяшенко, основную часть мероприятий по возобновлению плодородия грунтов финансирует нарушитель. В их перечень входят перепланировка участков, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя, возведение ограждений, а также комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Валентина Любашенко