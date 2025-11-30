В ЮМР Краснодара при возведении храма сделают дополнительное озеленение

При строительстве храма в честь Собора Пресвятой Богородицы в Юбилейном микрорайоне Краснодара проведут дополнительное озеленение, сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mitropoliakubanru Фото: t.me / mitropoliakubanru

Как отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, это особое место, которое должно стать притягательным для жителей района. Там обустроят места для семейного отдыха. Дополнительно проведут озеленение с максимальным сохранением деревьев, которые уже растут.

Площадь застройки составит 3 226 кв м. Ширина здания составит 36,36 м, длина — 47,90 м, а высота, включая опору и крест, достигнет 70 м. Молельный зал займет 537 кв.м и сможет вместить до 1 070 человек.

В соборе также будут конференц-зал на 300 человек, трапезная на 60 мест и воскресная школа на 70 учеников.

Сейчас благоустроенная часть набережной занимает 1,8 га. В ходе реализации проекта планируется благоустроить дополнительные 4,5 га. Общая площадь благоустройства набережной увеличится почти в 2,5 раза.

Сергей Емельянов