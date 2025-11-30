ФК «Краснодар» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:0. Игра прошла 30 ноября на «Ozon Арене», арбитром был Сергей Карасев.

Первый гол забил полузащитник Дуглас Аугусто в середине первого тайма. Хавбек Эдуард Сперцян удвоил преимущество на 40-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль, реализовав пенальти. Джон Кордоба на 61-й минуте забил свой гол, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Виктор Тормена завершил разгром на 90-й минуте.

Как отметила пресс-служба ФК «Краснодар», матч войдет в историю клуба. После этой победы «Краснодар» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Крыльев Советов» 17 очков, и команда занимает 11-е место. В следующем туре «Краснодар» 7 декабря сыграет с ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Балтикой».

Андрей Николаев