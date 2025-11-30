Губернатор Дона поручил ускорить восстановление дома в Таганроге

С 1 декабря в Таганроге начнется замена почти 300 окон в многоквартирном доме, пострадавшем от атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь после рабочей поездки в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Глава региона посетил ул. Инструментальную, где в результате удара дрона был поврежден жилой дом. На месте он заслушал отчеты о ходе восстановительных работ.

«Понимаю, как тяжело приходится людям, когда вместо окон временная пленка, а на календаре уже зима. Холода действительно близко. В этой ситуации наша главная и безотлагательная задача вернуть людям тепло и ощущение покоя в своих домах», — подчеркнул Слюсарь.

Губернатор дал поручение администрации города и подрядным организациям мобилизовать все ресурсы. Для ускорения работ привлекли дополнительные бригады из Ростова.

Все необходимые замеры уже практически выполнены. Установку новых стеклопакетов планируют провести в максимально сжатые сроки.

Валентина Любашенко