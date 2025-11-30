Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Донской «ТНС энерго» планирует отключить 14 тысяч неплательщиков в 2026 году

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» ищет подрядчика для работы с неплательщиками за электроэнергию. Контракт рассчитан на 2026 год и предусматривает отключение электричества должникам и восстановление подачи тем, кто погасит задолженность. Об этом сообщает издание «Город N».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации ТНС, подрядчик должен отключить около 14 тыс. абонентов и возобновить энергоснабжение для 10,7 тыс. человек. Также в обязанности входит проверка отключенных потребителей. Стоимость каждой услуги — отключения, подключения или проверки — составляет 1,5 тыс. руб.

Услуги будут оказываться жителям многоквартирных домов по всей Ростовской области. Максимальная цена контракта составляет почти 37 млн руб., что равняется примерно 3 млн руб. ежемесячно.

ТНС энерго Ростов-на-Дону приобретает электричество на оптовом и розничном рынках, а затем реализует его физическим и юридическим лицам в регионе. По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 69,4 млрд руб. при прибыли 228,2 млн руб.

Валентина Любашенко

