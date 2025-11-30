Сделка в уголовном разрезе

Как стало известно “Ъ”, в Москве освобождена из-под стражи Наталья Конева, бывшая замглавы подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Она стала четвертым фигурантом дела об организованном преступном сообществе, похитившем почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых разрезов, который заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. Трое других уже осуждены на реальные и условные сроки.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в конце ноября рассмотрел жалобу адвокатов Натальи Коневой и отпустил ее из-под стражи под домашний арест. Интересно, что изменения меры пресечения обвиняемой требовали не только ее адвокаты, но и следствие. Дело в том, что госпожа Конева, как рассказал “Ъ” адвокат Андрей Сухоруков из московской коллегии адвокатов «Старинский и партнеры», представляющей интересы фигурантки, еще в августе пошла на сделку со следствием, после того как УВД по Западному округу Москвы ужесточило ей обвинение, добавив к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Получив от признавшей вину фигурантки подробные показания, представители следствия сами обратились в Никулинский райсуд столицы с ходатайством об освобождении Натальи Коневой под запрет определенных действий. Однако суд, несмотря на то что позицию следствия поддержала и прокуратура, в смягчении меры пресечения отказал. Не стал освобождать госпожу Коневу из «женского» СИЗО-6 («Печатники») и Мосгорсуд.

В заседании Первого апелляционного суда обвиняемая участвовала с помощью видео-конференц-связи из следственного изолятора.

«На этот раз суд услышал наши доводы о тяжелом состоянии здоровья Натальи Ивановны и постановил отпустить ее домой»,— резюмировал адвокат Сухоруков.

Он также сообщил, что его подзащитная сейчас вместе с адвокатами уже заканчивает ознакомление с материалами расследования. Конкретизировать свое отношение к доказательствам по делу защитник не стал, но отметил «высокий профессионализм» следствия.

Напомним, что получившее большой резонанс уголовное дело, по которому проходит Наталья Конева, было возбуждено в июне прошлого года столичной полицией на основании материалов управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России. Речь в нем идет о масштабных хищениях бюджетных средств, выделявшихся на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды: снос зданий, рекультивацию местности, контроль за выходом подземных загрязненных вод, за отвалами горных пород и пр. Главным распорядителем денег, выделяемых на эти цели, а также переселение людей из шахтерских поселений, с 1997 года является ГУРШ.

По данным ФСБ и полиции, ФГБУ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Первыми фигурантами расследования стали задержанные в июне 2024 года директор ФГБУ Андрей Моисеенков и бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян. Спустя некоторое время в СИЗО оказались заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (замминистра энергетики в 2022–2024 годах) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах). Действовавшему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным обвиняемым — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один фигурант — Георгий Басилая, отвечавший в ОПС за субподрядные договоры и фальсификацию документации, был объявлен в розыск.

В июле нынешнего года всем подследственным обвинение утяжелили, добавив ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем).

Следствие пришло к выводу, что ОПС для «извлечения преступного дохода в особо крупном размере на территории Москвы, Ростовской области, Пермского края, Кемеровской области — Кузбасса» еще в 2012 году создал господин Яновский, руководивший им вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году.

Ряд обвиняемых пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Как уже рассказывал “Ъ”, первым досудебное соглашение о сотрудничестве заключил экс-замминистра энергетики Сергей Мочальников. В апреле 2025 года в особом порядке он получил полтора года колонии-поселения. В конце сентября этого года к семи годам колонии был приговорен Андрей Моисеенков, а спустя две недели такой же срок, но условный, получил Роберт Шагинян. При этом оба они должны возместить причиненный преступлением ущерб в 672 млн руб. Господин Яновский, по предварительным данным, признавать вину отказывается. О позиции последнего фигуранта громкого дела Асельдира Раджабова пока неизвестно. Что касается госпожи Коневой, то с учетом признания вины, ее относительно незначительной роли в махинации, плохого состояния здоровья, пожилого возраста (ей за 60) и многочисленных прежних заслуг на службе она вполне может рассчитывать на мягкое наказание.

Сергей Сергеев