Сдал на семилетку

К семи годам условного заключения приговорил Мещанский райсуд Москвы бизнесмена Роберта Шагиняна, обвиняемого в хищении 673 млн руб. при ликвидации шахт и приведении в порядок окружающей их среды. Столь мягкий приговор был вынесен с учетом признания фигурантом вины и помощи следствию в разоблачении сразу двух бывших замминистра, что позволило рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Ущерб, причиненный Минэнерго, осужденный возместит в полном объеме.

На оглашение приговора 13 октября подсудимый Шагинян приехал без вещей, так как накануне прокурор запросил для него условный срок. Связано это было с тем, фигурант полностью признал вину, дав показания не только о своей преступной деятельности, но и о махинациях сообщников. Сделано это было в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, исполнение которого было подтверждено сторонами в самом начале процесса в Мещанском суде.

В прениях прокурор попросил признать подсудимого виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе (ОПС)) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающих наказание до десяти лет лишения свободы. Но с учетом раскаяния и активного содействия следствию по самому суровому обвинению в ОПС прокурор запросил всего четыре с половиной года, а по четырем эпизодам мошенничества — от трех с половиной до четырех лет.

Всего же путем частичного сложения наказаний для фигуранта затребовали семь лет условного заключения.

Адвокат Арамаис Казарян также просил проявить к подзащитному снисхождение, учитывая его предыдущие заслуги в угледобыче. В частности, говорил о наличии множества ведомственных наград и грамот, полученных благодаря высокой репутации в профессиональном сообществе. Также господин Казарян напомнил, что подзащитный имеет большую семью, в том числе несовершеннолетних детей. Но главное, подзащитный своими признательными показаниями помог раскрыть тяжкие преступления и обличить других фигурантов, отметил защитник.

Среди них оказались два бывших замминистра энергетики Анатолий Яновский и Сергей Мочальников, курировавшие угольную промышленность, а также бывший глава Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов ГУРШ Андрей Моисеенков и его заместители Наталья Конева и Асельдир Раджабов.

Организатором ОПС следствие считает господина Яновского, который руководил им вплоть до задержания в 2024 году.

Суть аферы сводилась к тому, что подконтрольные злоумышленникам компании лишь частично исполняли контракты по консервации и облагораживанию территории на закрытых угольных разрезах, выполняя большую часть договоров лишь на бумаге.

А чиновники, зная об этом, за откаты покрывали бизнесменов, утверждая акты приемки их работ.

При этом ОПС, по данным следствия, было разделено на обособленные подразделения. Так, Андрей Моисеенков должен был отвечать за махинации ГУРШ и его филиалов в различных регионах РФ, Роберт Шагинян вместе с другими бизнесменами — за «освоение» средств. Третье подразделение ОПС, опять же из числа предпринимателей, занималось фальсификацией документов.

На начальной стадии расследования фигурантам инкриминировали хищение более 500 млн бюджетных рублей. Но в иске Минэнерго, предъявленном Роберту Шагиняну, была заявлена уже сумма в 673 млн руб. Именно столько прокурор потребовал взыскать с подсудимого в качестве возмещения ущерба.

Суд согласился с мнением гособвинителя, назначив господину Шагиняну семь лет условного заключения с испытательным сроком в пять лет. Одновременно председательствующая удовлетворила иск Минэнерго в полном объеме. Несмотря на это, осужденный остался удовлетворен судебным решением, а его адвокат уже заявил “Ъ”, что Роберт Шагинян не будет обжаловать приговор.

Кстати, признавших вину экс-замминистра Мочальникова и бывшего главу ГУРШ Моисеенкова тот же Мещанский суд приговорил ранее к полутора и семи годам заключения соответственно. Как и Роберту Шагиняну, им также придется возместить Минэнерго ущерб в полном объеме. Уголовное дело остальных фигурантов еще расследуется.

Алексей Соковнин