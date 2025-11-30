Ростовчанка лишилась миллиона рублей после звонка «курьера службы доставки»

54-летняя жительница Чертковского района обратилась в местный отдел МВД с заявлением о мошенничестве. Женщина потеряла все накопления — 1, 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, афера началась в середине сентября с телефонного звонка. Неизвестная представилась курьером службы доставки и сообщила о поступлении посылки на имя потерпевшей. Во время разговора женщина продиктовала собеседнице пятизначный код из SMS.

Вскоре пострадавшая получила уведомление о входе на портал госуслуг. Позвонив по номеру из сообщения, она попала к аферистам, которые выдавали себя за сотрудников государственных органов и служб безопасности.

Дальнейшее общение с мошенниками продолжалось через мессенджеры с сентября по ноябрь. Злоумышленники убеждали жертву переводить личные деньги и оформлять кредиты для перечисления средств на неизвестные банковские счета. Выполнив все требования, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступников.

Валентина Любашенко