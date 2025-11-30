В Башкирии продлили выплаты контрактникам до конца года

Глава Башкирии продлил до конца декабря единовременные выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Вооруженными силами России. Соответствующий указ Радия Хабирова опубликован на республиканском портале правовой информации.

Разовое вознаграждение за контракт с Минобороны России в Башкирии введено в ноябре 2023 года. С тех пор сумма выплат менялась от 100 тыс. руб. до 1,6 млн руб., пока в начале лета нынешнего года размер довольствия не снизили до 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект бюджета на 2026 год предусматривает сокращение соответствующих затрат с нынешних 14,8 млрд до 13,6 млрд руб.

Идэль Гумеров