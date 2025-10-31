Финансы выставили на обозрение

Курултай Башкирии начал изучать проект регионального бюджета на следующий год. Главный финансовый документ характеризуется скромными ожиданиями экономического блока правительства — впервые за последние годы в него заложено меньше доходов и расходов, чем утверждено в действующем законе о бюджете. Сокращение финансирования затронет и национальную экономику, и социальную политику, и здравоохранение с образованием. В министерстве финансов подчеркивают, что на проект повлияла экономическая ситуация, заставляющая заботиться об обеспечении финансовой стабильности.

На официальном портале правовой информации опубликован полный текст законопроекта о бюджете Башкирии на 2026 год.

Предварительно, доходы на следующий год составят 314,2 млрд руб. Без учета инфляции объем поступлений снизится по сравнению с первоначальным законом о бюджете на 2025 год на 6,9%, а по сравнению с действующей редакцией документа — на 1,3%.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы республики должны составить чуть более 239,3 млрд руб. В частности, налоги на прибыль организаций принесут бюджету 51,3 млрд руб. (в 1,4 раза меньше, чем в этом году), НДФЛ — 90,4 млрд руб. (рост в 1,1 раза).

Около 12,9 млрд руб. правительство планирует получить за счет налога на совокупный доход, зачисляемый по упрощенной системе налогообложения. В этом году, планирует минфин, доходы регионального бюджета по «упрощенке» должны составить 5,8 млрд руб. Ведомство надеется, что в новом году потоки по этой системе будут перераспределены с муниципалитетов в пользу республики, что позволит увеличить сборы в региональный бюджет более чем в два раза.

Поступления с налогов на имущество составят около 18,5 млрд руб. (рост на 6,3%), с налогов на добычу природных ресурсов — чуть меньше 1,4 млрд руб. (рост на 5,8%).

Расходы бюджета должны составить 336,7 млрд руб., что на 3% ниже уровня затрат на этот год. Сильнее всего в относительном выражении будут урезаны ассигнования на ЖКХ (на 26,7%, до 17,2 млрд руб.). Сокращение расходов затронет такие разделы, как экология (на 2,9%), образование (на 10,5%), СМИ и телевидение (на 11%), национальная безопасность (на 2,1%), здравоохранение (на 15,9%).

Крупнейший раздел — «Социальная политика» — получит примерно 88,8 млрд руб., что без учета инфляции почти на 1,3% меньше уровня 2025 года.

Уменьшатся затраты и на выплаты за контракт с вооруженными силами (с 14,8 млрд до 13,6 млрд руб.). На единовременную поддержку бойцов башкирских батальонов будет выделено около 1,5 млрд руб. (на этот год заложено немногим более 1,3 млрд руб.), на выплаты членам семей погибших военнослужащих — около 6,9 млрд руб. (в этом году — 5,1 млрд руб.).

Также сократится бюджетное финансирование национальной экономики — с 62,8 млрд до 60,4 млрд руб. Номинально увеличатся ассигнования топливно-энергетического комплекса, лесного и водного хозяйства, а также программ поддержки малого и среднего бизнеса. Сельское хозяйство недополучит 2,2 млрд руб., дорожное хозяйство — около 750 млн руб. (расходы на содержание дорог увеличатся на 1,6 млрд руб., однако на их ремонт будет потрачено почти на 5,3 млрд руб. меньше сумм этого года).

Проект бюджета предполагает увеличение общегосударственных расходов (в том числе на содержание органов власти) с 16 млрд до 20,7 млрд руб. Финансирование национальной обороны вырастет на 36,6%, до 286,3 млн руб., физкультуры и спорта — на 21,2%, до 5,3 млрд руб., культуры и кинематографии — на 0,75%, до 9,4 млрд руб.

Обслуживание госдолга подорожает более чем в два раза — с 4,4 млрд почти до 10 млрд руб.

Нынешний проект бюджета является первым за последние шесть лет, когда его расходы и доходы могут оказаться ниже значений предыдущего года. В министерстве финансов Башкирии заявили, что проект бюджета сформирован «с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач, а также нацелен на обеспечение финансовой стабильности».

Председатель комитета Курултая по бюджетным вопросам Рузалия Хисматуллина рассказала «Ъ», что сегодня проект бюджета будут обсуждать на президиуме парламента.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, экономическое развитие республики последние три года зависит, в основном, от действий федеральных властей, а значит, полагает он, и причины нынешней финансовой ситуации нужно искать за пределами ответственности руководства Башкирии. На ухудшение некоторых показателей (например, снижение сборов с налога на прибыль) повлияло снижение инфляции, рассказал он «Ъ», а также более системная проблема — ослабление экономики из-за перераспределения ресурсов на поддержку СВО.

Тем не менее уменьшение доходов и расходов бюджета, по мнению экономиста, приведет к реальным последствиям, таким как ухудшение состояния социальной сферы из-за сокращения ассигнований.

«Это бюджет из серии "день простоять и ночь продержаться" — в этом плане его можно назвать сбалансированным. Но в рамках такого бюджета неизбежна поэтапная деградация как человеческого капитала (через недофинансирование образования и здравоохранения), так и физического (из-за нехватки средств в ЖКХ и дорожном хозяйстве)»,— отметил господин Спивак.

