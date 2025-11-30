В Ростовской области 700 тысяч га озимых остались без удобрений

Аграрии Ростовской области из-за финансовых трудностей посеяли без удобрений около 700 тыс. га озимых культур в 2025 году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолия Кольчика.

По его данным, общая площадь озимых в регионе составляет 2,9 млн га. Таким образом, фермеры не смогли обеспечить удобрениями около трети посевов.

«Сейчас посеяно 700 тыс. га озимых без удобрений. Их не за что было приобретать»,— заявил Кольчик. Он добавил, что по этой же причине затормозилось обновление сельхозтехники.

Эксперт подчеркнул, что аграриям необходима финансовая подушка безопасности, которой они лишились из-за существенного падения урожая в регионе второй год подряд.

Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области настаивает на отмене вывозной плавающей пошлины на зерновые, действующей с конца 2022 года. Организация направляла обращения председателю правительства РФ и в комитет по аграрной политике Госдумы с просьбами не ужесточать экспортные ограничения.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 27 сентября масштаб гибели урожая в Ростовской области признали федеральным чрезвычайным положением. Из-за аномальных погодных условий пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи — в 27 районах.

Посевы погибли на площади 203 тыс. га. От ЧС пострадало более 550 сельхозпредприятий. По данным Минсельхоза России, общий ущерб составил почти 4 млрд руб. Урожайность снизилась с 35 ц/га до 27 ц/га.

Валентина Любашенко