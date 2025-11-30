Глава Сочи Андрей Прошунин оценил работу коммунальных служб

В Сочи в воскресенье 30 ноября по традиции подвели итоги работы коммунальных служб за прошедшую неделю. Мэр Андрей Прошунин отметил, что оперативность и качество работы коммунальщиков важны для поддержания привлекательности курорта и комфорта жителей. За неделю службы отреагировали на более сотни сигналов от горожан через социальные сети, сообщил глава города в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания «Крайжилкомресурс» собрала около 5,2 тыс. тонн коммунальных отходов с помощью 84 единиц спецтехники.

Служба «Водосток» прочистила 6,5 км ливневых сетей на 36 улицах, удалив более 41 кубометра иловых отложений и мусора. Также отремонтированы четыре металлические решетки ливнестоков. «Сочитеплоэнерго» заменила подземные участки теплосети в районе дома №10 по ул. Соколова и на Кубанской, 22, а также провела ремонтные работы на трубопроводе по ул. Свердлова.

Водоканал приступил к подготовительным мероприятиям по перекладке 95 м канализационного трубопровода на Черноморской. Заменены критически важные участки системы на улице Ландышевой. Выполнена перекладка 60 м трубопровода по Эстонской. На сетях за неделю устранены 116 утечек и 148 засоров.

Как отметил Андрей Прошунин, обратная связь от сочинцев помогает выявить проблемы и оценить эффективность работы предприятий города.

Андрей Николаев