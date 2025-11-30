Западные страны контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру»,— сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам господина Пескова, сейчас «идет тенденция к выходу на мирное урегулирование», поэтому «там очень много игроков». Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно допускал политические ошибки.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по борьбе с коррупцией в энергетике Украины. Обыски прошли в том числе на работе и дома у главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который 28 ноября подал в отставку. Вчера Дмитрий Песков заявил, что из-за коррупционного скандала на Украине растет политическая неопределенность.