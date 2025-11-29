Песков заявил о росте неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

На Украине быстро растет политическая неопределенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это вызвано коррупционным скандалом в стране и последующей отставкой главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет и растет очень быстро, день за днем,— сказал господин Песков в интервью CNN.— Сейчас сложно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше».

Коррупционный скандал на Украине связан с масштабной операцией «Мидас», которую 10 ноября провели украинские антикоррупционные органы — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В офисе и дома у Андрея Ермака 28 ноября были проведены обыски. Он подтвердил факт следственных действий, после чего подал в отставку. Сегодня Владимир Зеленский объявил, что вместо Андрея Ермака украинскую делегацию на мирных переговорах возглавит глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.