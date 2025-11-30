Угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск отменили

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск была отменена. Об этом стало известно из официального приложения МЧС России в 13:54.

Угроза атаки продолжалась около двух часов. В 11:59 МЧС рекомендовало жителям предпринять меры предосторожности: спуститься в укрытие и не подходить близко к окнам, а в Нижнекамске временно приостановили работу аэропорта Бегишево.

Позже Минобороны РФ сообщило о том, что в небе над Татарстаном был сбит один беспилотник.

Влас Северин