В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу, сообщает МЧС России в своем приложении. Сообщение об этом поступило в 11:58.

В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителей предупреждают о необходимости принятия мер безопасности. «Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в уведомлении от МЧС.

В аэропорту Нижнекамска уже введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Влас Северин