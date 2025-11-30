В небе над Татарстаном сбили беспилотник

Системы ПВО с 8:00 до 12:00 перехватили и уничтожили десять беспилотников, один из которых — над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны России.

Еще пять беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, а четыре — в Крыму.

В Татарстане введен режим беспилотной опасности. В Нижнекамске также временно ограничили работу аэропорта Бегишево, а МЧС объявило о угрозе атаки БПЛА в Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге, призвав граждан укрыться в подвалах и держаться подальше от окон.

Влас Северин