В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В Татарстане временно приостановлена работа аэропорта Бегишево в Нижнекамске, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт закрыт на фоне введенного режима беспилотной опасности в Татарстане, а также угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге.

Последний раз аэропорт Бегишево закрывался 15 ноября, когда также был введен режим беспилотной опасности. В тот день ограничения действовали 9,5 часа.

