На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 4,1 тысячи обращений

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, по данным на 30 ноября, поступило более 4,1 тыс. обращений. Как сообщает пресс-служба администрации региона, жители края активно используют чат-бот в мессенджере МАХ, который предпочли 56% участников. Телефонный центр обработки сообщений выбрали 35% граждан, а портал «Госуслуги» — 9%.

Большинство вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством (37%), транспортом и дорожным хозяйством (19%), а также социальным обеспечением (10%). Вопросы здравоохранения, строительства и архитектуры составили 9%, а образования, культуры, безопасности и правопорядка — 3%.

Города и районы, вошедшие в топ-10 по числу обращений на тысячу жителей, включают Анапу, Темрюкский район, Туапсинский муниципальный округ и Краснодар. Также в этот список попали Динской, Щербиновский, Брюховецкий, Крымский и Абинский районы, а также Геленджик.

Губернатор Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».

Андрей Николаев