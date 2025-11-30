Транспортную сеть Ростова кардинально изменят в 2026 году

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала график транспортного планирования на 2026 год, согласно которому автомобильная сеть города подвергнется корректировке. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Согласно опубликованным данным, произойдет упразднение трамвайных направлений 4 и 6, а также почти всех троллейбусных маршрутов. Функционировать продолжат лишь линии 2, 17 и 22.

Прекратят работу трамвайные пути по Театральному проспекту и Крепостному переулку. Среди закрываемых троллейбусных направлений — одно из центральных по ул. Красноармейской. Изменения также коснутся и автобусного сообщения: власти ликвидируют маршруты 1а, 4а, 6а и 19.

Валентина Любашенко