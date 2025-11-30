Транспортную сеть Ростова кардинально изменят в 2026 году
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала график транспортного планирования на 2026 год, согласно которому автомобильная сеть города подвергнется корректировке. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской мэрии.
Фото: Валентина Любашенко
Согласно опубликованным данным, произойдет упразднение трамвайных направлений 4 и 6, а также почти всех троллейбусных маршрутов. Функционировать продолжат лишь линии 2, 17 и 22.
Прекратят работу трамвайные пути по Театральному проспекту и Крепостному переулку. Среди закрываемых троллейбусных направлений — одно из центральных по ул. Красноармейской. Изменения также коснутся и автобусного сообщения: власти ликвидируют маршруты 1а, 4а, 6а и 19.