Туристский потенциал Кубани представили на выставке в Катаре

На выставке Qatar Travel Mart 2025 в Дохе на российском стенде Discover Russia представили новые инициативы и турпродукты Краснодарского края для стран Персидского залива. Мероприятие стало платформой для укрепления связей между российскими и арабскими компаниями, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова отметила, что туризм — одно из ключевых направлений сотрудничества с арабскими странами. Турпоток из стран Персидского залива в Краснодарский край растет, и на выставке были установлены новые партнерские отношения для продвижения местных курортов.

Qatar Travel Mart считается одной из ключевых площадок для мировой индустрии путешествий. На выставке в Дохе показывают последние тенденций в области туризма, бизнеса, культуры и досуга. Центр стратегических разработок на стенде национального туристического бренда Discover Russia в этом году объединил 10 российских регионов и 14 компаний-партнеров.

Андрей Николаев