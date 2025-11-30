ХК «Сочи» переиграл «Амур»

Хоккейный клуб «Сочи» в Хабаровске одержал победу над местным «Амуром» в матче 30-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже у «леопардов» занял вратарь Илья Самсонов. Первый период прошел на встречных курсах, оба коллектива искали счастье в атаке. Восемь минут понадобилось сочинской команде, чтобы открыть счет в этом противостоянии после точного броска Дмитрия Кагарлицкого. Во втором периоде, несмотря на созданные голевые моменты, зрители не увидели забитых шайб. На 48-й минуте хабаровчане могли восстановить равенство, однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот. Затем «Амур» устроил финальный штурм, но южане достойно выстояли в концовке. В итоге – победа «Сочи» со счетом 1:0. «Леопарды» впервые в этом сезоне победили на выезде в основное время.

После 30 матчей сочинцы имеют в активе 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 2-го декабря во Владивостоке против «Адмирала». Будущий соперник с 28 баллами идет на восьмом месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев