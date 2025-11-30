Инспекторы в Ростове выявили 148 водителей с тонировкой автомобилей

Госавтоинспекция Ростова-на-Дону за один день рейда зафиксировала 172 нарушения ПДД, большинство из которых составили случаи незаконной тонировки автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Масштабная проверка была направлена на повышение безопасности на дорогах региона и пресечение грубых нарушений правил движения, сообщили в пресс-службе регионального подразделения ГИБДД.

Из 172 выявленных нарушений 148 случаев касались незаконной тонировки стекол машин. Помимо этого, сотрудники полиции зафиксировали факты управления транспортом без страховки, эксплуатации автомобилей с техническими неисправностями и неправильного крепления номерных знаков.

Четверых водителей, отказавшихся подчиняться требованиям инспекторов, доставили в отделы для составления протоколов.

Валентина Любашенко