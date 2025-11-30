В Ростовской области экс-руководитель сельхозцентра осужден за растрату 1,5 млн

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему руководителю филиала ФГУП «Российский сельскохозяйственный центр» по Ростовской области Владимиру Саламатину по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, преступление было совершено в период с 14 августа 2017 года по 9 июля 2018 года. По версии следствия, чиновник заключал договоры с тремя организациями, которыми руководили подставные лица. Эти фирмы должны были предоставлять услуги и поставлять товары, однако фактически никаких работ не выполняли, а деньги присваивались.

Подсудимый признан виновным в растрате денежных средств на сумму около 1,5 млн рублей. Суд приговорил его к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При вынесении наказания учтено, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Валентина Любашенко