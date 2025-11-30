В аэропорту Краснодара отменили ограничения на прием и выпуск самолетов
Введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщается в Телеграм-канале воздушной гавани.
Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
В аэропорту пассажирам рекомендовали уточнить информацию о своих рейсах у авиакомпаний либо узнать через онлайн-табло аэропорта или с помощью телеграм-бота @AerodinamikaBot.