В аэропорту Краснодара отменили ограничения на прием и выпуск самолетов

Введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщается в Телеграм-канале воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В аэропорту пассажирам рекомендовали уточнить информацию о своих рейсах у авиакомпаний либо узнать через онлайн-табло аэропорта или с помощью телеграм-бота @AerodinamikaBot.

Андрей Николаев