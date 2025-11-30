Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Краснодара отменили ограничения на прием и выпуск самолетов

Введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщается в Телеграм-канале воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В аэропорту пассажирам рекомендовали уточнить информацию о своих рейсах у авиакомпаний либо узнать через онлайн-табло аэропорта или с помощью телеграм-бота @AerodinamikaBot.

Андрей Николаев

Новости компаний Все