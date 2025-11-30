В Ростовской области увеличились цены на хлебобулочные изделия

В Ростовской области за неделю выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

По информации аналитиков, средняя стоимость килограмма ржаного хлеба на 24 ноября составила 92,2 руб. против 92,2 руб. неделей ранее. Самую низкую цену зафиксировали в Миллерово — 73,2 руб. за килограмм. Наиболее дорогой хлеб этого вида продавали в Сальске по 103,5 руб.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в среднем продаются по 105,9 руб. за килограмм. Неделей ранее ценники находились на уровне 105,5 руб. Лидером по доступности пшеничного хлеба снова стал Миллерово — там его можно купить за 91,5 руб. Максимальная цена зафиксирована в Шахтах — 109,3 руб.

Валентина Любашенко