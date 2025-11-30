Низкая зарплата и плохие условия — топ страхов дончан при поиске работы

Жители Ростовской области назвали неадекватные условия труда или руководство главной тревогой при поиске работы. Этот вариант выбрали 58% участников опроса, проведенного порталом hh.ru. На втором месте — опасения низкого уровня заработной платы, которые отметили 49% респондентов. Результаты исследования «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ-10 наиболее распространенных страхов также попали боязнь столкнуться с мошенниками или недобросовестными работодателями (33 %), переживания о несоответствии ожиданиям компании и сложностях с задачами (31%), опасения не получить предложение о трудоустройстве (25%).

Участники исследования также боятся попасть в негибкую и контролирующую компанию (25%) или в организацию с токсичной культурой или нестабильным положением на рынке (22%). Еще 20% респондентов тревожатся из-за размытых границ между работой и личной жизнью. 16% соискателей переживают из-за возрастной дискриминации.

Анализ по профессиям показал различия в страхах. Не справиться с ожиданиями работодателя чаще всего боятся юристы (42%), а также специалисты из науки, образования и искусства, массмедиа (по 41%). Не получить предложение о работе сильнее тревожит специалистов из маркетинга, рекламы и PR (39%), информационных технологий и массмедиа (по 36%).

Страх попасть в негибкую компанию чаще встречается у IT-специалистов (35%), что связано с привычкой к свободному формату. Опасение оказаться в токсичной или нестабильной компании наиболее выражено у специалистов по управлению персоналом (42%). Боязнь собеседований чаще испытывают соискатели из ИТ (33%) и юристы (32%).

«Сегодня работодатели действительно отдают предпочтение тем, кто владеет современными инструментами и технологиями. Но при этом у специалистов стало гораздо больше возможностей развивать и подтверждать компетенции»,— прокомментировала Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

Валентина Любашенко