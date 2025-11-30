Жительницу Белореченска задержали с поддельным водительским удостоверением

При проверке документов у участников ДТП в Белореченске на улице Луценко госавтоинспекторы обнаружили поддельное водительское удостоверение у 33-летней местной жительницы. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что документ фальшивый. Выяснилось, что женщина никогда не училась в автошколе и приобрела поддельное удостоверение через интернет за 60 тыс. руб.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного официального документа). Ей грозит лишение свободы на срок до года.

Андрей Николаев