Над Ростовской областью средства ПВО перехватили 16 БПЛА в ночь на 30 ноября
В ночь с 29 на 30 ноября беспилотники атаковали четыре района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили и перехватили 16 БПЛА над территорией области. Пострадавших среди населения нет.
Под удар попали Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. В Гуково получила повреждения котельная, которая снабжает теплом 128 многоэтажных зданий, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Сотрудников котельной эвакуировали, подачу тепла временно прекратили.
«После обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам»,— заявил губернатор.
В Новошахтинске произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар площадью 50 кв м оперативно потушен.