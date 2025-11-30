Над Ростовской областью средства ПВО перехватили 16 БПЛА в ночь на 30 ноября

В ночь с 29 на 30 ноября беспилотники атаковали четыре района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили и перехватили 16 БПЛА над территорией области. Пострадавших среди населения нет.

Под удар попали Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. В Гуково получила повреждения котельная, которая снабжает теплом 128 многоэтажных зданий, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Сотрудников котельной эвакуировали, подачу тепла временно прекратили.

«После обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам»,— заявил губернатор.

В Новошахтинске произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар площадью 50 кв м оперативно потушен.

Валентина Любашенко