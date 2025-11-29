Силы ПВО за пять часов сбили 21 беспилотник

Минобороны России заявило, что с 18:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над тремя регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 11 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, восемь — над Белгородской областью, по одному — над Орловской и Ростовской областями.

В ночь на 29 ноября силы ПВО сбили 103 беспилотника. В Таганроге повреждены несколько жилых домов. В Краснодарском крае загорелся Афипский НПЗ. Утром 29 ноября безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске, из-за чего власти Казахстана решили экстренно перенаправить экспортную нефть на альтернативные маршруты.