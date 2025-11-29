На Афипском НПЗ полностью потушили пожар

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае полностью ликвидировали возгорание. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Пожар на Афипском НПЗ начался сегодня ночью из-за налета БПЛА. На территории завода было повреждено техническое оборудование. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 250 кв. м, в тушении задействовали 65 человек и 21 единицу техники. Открытое горение на НПЗ ликвидировали к 11:37 мск.

Возгорание также произошло на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. К 6:55 мск огонь потушили, площадь возгорания составила 50 кв. м. За прошедшую ночь над Краснодарским краем уничтожили 11 беспилотников.