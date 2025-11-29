Мэр Таганрога опровергла информацию об отравленных конфетах в городе

Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей города о распространении в интернете и мессенджерах ложной информации. Мошенники пытаются посеять панику среди горожан, рассказала градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из последних фейков стали сообщения о якобы отравленных купюрах и конфетах, которые разбросаны по городу.

«Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие вбросы»,— обратилась Светлана Камбулова к жителям.

Мэр отметила, что враги используют тревожное настроение людей, которые беспокоятся о близких. Она призвала горожан доверять только официальной проверенной информации и не распространять слухи.

«Враг ждет от нас именно страха и упаднического настроения. Но я верю, что наш здравый смысл возобладает!»— подчеркнула глава города.

Светлана Камбулова выразила уверенность, что жители совместными усилиями справятся со всеми проблемами и испытаниями.

Тат Гаспарян