Мэр Таганрога опровергла информацию об отравленных конфетах в городе
Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей города о распространении в интернете и мессенджерах ложной информации. Мошенники пытаются посеять панику среди горожан, рассказала градоначальник.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Одним из последних фейков стали сообщения о якобы отравленных купюрах и конфетах, которые разбросаны по городу.
«Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие вбросы»,— обратилась Светлана Камбулова к жителям.
Мэр отметила, что враги используют тревожное настроение людей, которые беспокоятся о близких. Она призвала горожан доверять только официальной проверенной информации и не распространять слухи.
«Враг ждет от нас именно страха и упаднического настроения. Но я верю, что наш здравый смысл возобладает!»— подчеркнула глава города.
Светлана Камбулова выразила уверенность, что жители совместными усилиями справятся со всеми проблемами и испытаниями.