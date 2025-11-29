На Кубани количество производителей ювелирных украшений сократилось на 16%

В Краснодарском крае количество производителей ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров за год сократилось на 16%: с 50 до 42 организаций. В 2025 году украшения выпускают шесть юридических лиц (на три меньше, чем в прошлом году) и 36 индивидуальных предпринимателей (ИП). Последних в сравнении с 2024 годом стало на пять ИП меньше. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации службы статистики, количество компаний по виду экономической деятельности «Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями» сократилась на 20%: с 35 (12 юрлиц и 23 ИП) в 2024 году до 28 (10 и 18 соответственно) в 2025 году. С 239 (35 юрлиц и 204 ИП) до 214 (33 и 181 соответственно) уменьшилось количество организаций с основным видом экономической деятельности «Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах». В интернете украшения из драгоценных металлов и камней продают две кубанские компании, что на одну больше, чем годом ранее.

«Цены на драгоценные металлы в этом году меняются ежедневно. Золото уже преодолело отметку в $4 тыс. за тройскую унцию, и предпосылок к падению пока нет. С учетом текущей динамики цен на золото я не исключаю, что стоимость драгметалла в течение года может вырасти до $5-5,2 тыс. Ювелирная отрасль напрямую зависит от цен на золото. Если рост стоимости сохранит текущую динамику, то с рынка могут уйти до 15% производителей. Это бренды, специализирующиеся на локальной аудитории и не имеющие массового производства. Они не смогут долго сдерживать цены и, если покупателя не устроит будущая ценовая политика, он уйдет. Часть клиентов перераспределится на другие компании, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы поддержать рынок в том же состоянии»,— прокомментировала руководитель ювелирного дома Eirine Ирина Шамилова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 8% и превысил 10 тыс. руб.

Маргарита Синкевич