В Венесуэле не отменяли внутренние и международные рейсы

Венесуэльские и международные авиакомпании продолжают продавать билеты в Каракас и другие города страны, следует из данных агрегатора Google Travel. 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Из России ближайший рейс в Венесуэлу должен быть выполнен 30 ноября. В справочной службе аэропорта Пулково сообщили ТАСС, что от венесуэльской авиакомпании Conviasa не поступало информации о возможной отмене или переносе рейса из Санкт-Петербурга в Каракас.

Последние несколько месяцев США наносят удары по судам в Карибском море. Вашингтон обвиняет Венесуэлу в перевозке наркотиков. 28 ноября Дональд Трамп анонсировал наземные операции США для борьбы с предполагаемыми венесуэльскими наркоторговцами.