«Аэрофлот» заявил о безопасности своих Airbus A320

Программное обеспечение на самолетах Airbus A320 «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) и «России» соответствует всем требованиям безопасности полетов. Так пресс-служба «Аэрофлота» прокомментировала «Ъ» решение Airbus обновить ПО на воздушных судах семейства A320.

«Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию»,— сказали в «Аэрофлоте».

Airbus объяснила необходимость обновления ПО возможными проблемами в системах управления полетом из-за солнечного излучения. В Росавиации сообщили, что это не касается самолетов российских авиакомпаний.

Мера принята после инцидента на борту A320 во время рейса из Канкуна в Ньюарк 30 октября. Воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадали несколько пассажиров.