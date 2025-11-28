Airbus массово отзывает самолеты A320 для замены программного обеспечения

Авиастроительная корпорация Airbus выявила «значительное количество» самолетов A320, в которых могут возникнуть проблемы в системах управления полетом. На воздушных судах будет заменено программное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Интенсивное солнечное излучение может повреждать данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полетом»,— следует из пресс-релиза. Airbus взаимодействует по этому вопросу с авиационными властями.

Мера принята после инцидента на борту A320 во время рейса из Канкуна в Ньюарк 30 октября, пишет Reuters. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Рейс совершил аварийную посадку во Флориде. У Airbus в эксплуатации находится около 11,3 тыс. самолетов семейства А320.

Собеседник «Ъ» в экспертном сообществе полагает, что обновление ПО на воздушных судах вряд ли приведет к масштабным сбоям в международном сообщении. По его словам, установка обновлений — «измеряемая в часах процедура». Он отмечает, что авиакомпании добились успехов в получении доступа «к необходимым им прошивкам и обновлениям» во время действия санкций. «Вопрос необходимых внедрений (в ПО. — “Ъ”) так или иначе будет решен, добавил собеседник «Ъ».

«Ъ» направил запрос в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и другим авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты A320.

Елизавета Шмакова, Айгуль Абдуллина