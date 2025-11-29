Росавиация: обновление ПО на Airbus не касается российских авиакомпаний

Обновление программного обеспечения на самолетах Airbus семейства A320 не касается воздушных судов, которые эксплуатируют российские авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Минтранс и Росавиация продолжают уделять этому пристальное внимание»,— следует из пресс-релиза.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «Ъ», что ПО на самолетах A320 авиакомпаний группы имеет другую конфигурацию и соответствует требованиям безопасности полетов. Обновление программного обеспечения не повлияет на рейсы «Аэрофлота» и «России», добавили в компании. В S7 также заявили, что дополнительных действий по этому поводу не требуется.

28 ноября Airbus сообщила, что «значительное количество» самолетов A320 требует обновления ПО из-за возможных проблем в системах управления полетом. Как отмечало Reuters, мера принята после инцидента на борту A320 во время рейса из Канкуна в Ньюарк 30 октября. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде.