Умерла пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог 76-летняя женщина

В Таганроге умерла 76-летняя женщина, пострадавшая при налете БПЛА на город 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавшую с тяжелыми ранениями доставили утром 25 ноября в больницу. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, однако спасти женщину не удалось, добавил губернатор.

«Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Ночью 25 ноября ВСУ атаковали Таганрог беспилотниками. В тот день Юрий Слюсарь сообщил о гибели трех человек и 12 пострадавших. В городе были повреждены жилые дома и социальные объекты. Один из многоквартирных домов не подлежит восстановлению.

Сегодня ночью при налете БПЛА на Таганрог были повреждены несколько жилых домов и здания общежития колледжа. Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова. По данным Минобороны, в ночь на 29 ноября над Ростовской областью уничтожили 20 беспилотников.