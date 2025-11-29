В Таганроге при падении обломков БПЛА повреждено несколько домов и общежитие

При падении обломков беспилотников в Таганроге повреждено несколько жилых домов и здание общежития колледжа. Никто не пострадал. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

После атаки жители были эвакуированы, прилегающие территории оцепили. Люди уже вернулись в дома, добавила госпожа Камбулова. Специалисты оценивают ущерб. Жителям поврежденных домов будут назначены выплаты.

Саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА. «Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены»,— написала глава Таганрога в Telegram-канале.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Ростовской областью было сбито 20 дронов. Помимо Таганрога, БПЛА упали в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.