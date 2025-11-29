Силы ПВО за ночь сбили 103 беспилотника

Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над 11 регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 26 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 беспилотников уничтожено над Рязанской областью и Краснодарским краем, еще пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской, по одному — над Калмыкией, Астраханской и Волгоградской областями, а также акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге в результате налета БПЛА разрушена крыша здания общежития местного техникума. В городе также повреждено многоквартирное здание и сгорел частный дом. В Краснодарском крае начался пожар на территории Афипского НПЗ.