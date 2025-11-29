В Казахстане назвали удары по терминалу КТК угрозой мировой энергобезопасности

Министерство энергетики Казахстана осудило атаку ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), назвав ее недопустимой и угрожающей глобальной энергетической безопасности. Инцидент произошел утром 29 ноября в морском терминале КТК под Новороссийском, где безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство (ВПУ-2).

В Минэнерго подчеркнули, что трубопровод КТК — это международный проект, и любое воздействие на его инфраструктуру наносит серьезный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Казахстан.

Ведомство также сообщило о запуске плана перенаправления экспортной нефти на альтернативные маршруты. Это необходимо для стабильности поставок сырья и поддержания прежних темпов добычи. Ситуация находится под контролем правительства Казахстана.

По данным КТК, эксплуатация поврежденного причала невозможна. Однако разлива нефти в Черное море удалось избежать. Также обошлось без жертв.