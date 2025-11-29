Жительница Таганрога перевела мошенникам 2,4 млн рублей

Жительница Таганрога потеряла почти 2,4 млн руб., поверив мошенникам, которые предложили ей заработать на торговле акциями через специальные программы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

56-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По её словам, ей позвонил представитель крупной нефтеперерабатывающей компании и предложил дополнительный заработок на акциях. Потерпевшую убедили в законности операций, пообещав, что кураторы будут получать только 20% от её дохода.

Затем с женщиной связался менеджер-консультант, который предложил продолжить общение через мессенджер. Ей прислали ссылки для загрузки специальных программ, через которые нужно было совершать финансовые переводы. Сначала она вложила около 9 тыс. руб.

Несколько дней потерпевшая проводила сделки на торговой площадке под руководством наставника и видела реальный доход. Когда она решила вывести средства, ей сообщили, что деньги находятся в иностранной валюте под санкциями, и для их получения нужно строго следовать инструкциям.

«Позже все происходило как в тумане»,— рассказывает потерпевшая. Она сняла все накопления, воспользовалась кредитной картой и оформила займ, чтобы перевести на «безопасные счета» в общей сумме почти 2,4 млн руб. После этого кураторы прекратили выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости проявлять бдительность при предложениях быстрого и лёгкого заработка на сомнительных интернет-платформах, не доверять незнакомцам и не передавать им деньги или персональные данные.

Тат Гаспарян