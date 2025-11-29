Число пострадавших при ударе БПЛА в Волгограде выросло до пяти

Медицинская помощь потребовалась еще трем жителям Волгограда, раненным при ночных ударах БПЛА. Общее число пострадавших выросло до пяти, заявили в региональной администрации.

По результатам врачебного обследования госпитализированы девочка 2007 года рождения и мужчина 1964 года рождения, угрозы для их жизни нет. Кроме того, женщина 1948 года рождения получила травмы после падения из-за взрывной волны, ее тоже доставили в больницу.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, которым оказали медпомощь на месте. По данным Минобороны РФ, над регионом за ночь уничтожили один беспилотник. Аэропорт Волгограда приостанавливал работу более чем на три часа.