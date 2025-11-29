В Волгограде два человека пострадали после атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Волгоградской области. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волгограде поврежден склад стройматериалов. Там пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась. Также повреждены стекла квартир в жилых домах на трех улицах. Пожарные службы «ликвидируют локальные возгорания», уточнил господин Бочаров. Второй пострадавший — в еще одном жилом доме, ему тоже оказали помощь на месте.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения»,— добавил губернатор.

По данным Минобороны РФ, над регионом ночью сбили один БПЛА. Аэропорт Волгограда приостановил работу.