Аэропорты Волгограда и Краснодара приостановили работу

В аэропортах Волгограда и Краснодара введены ограничения прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Примерно с 1:00 мск продолжают действовать аналогичные ограничения в работе аэропорта Тамбова.

В ночь на 29 ноября власти Мордовии, Ивановской и Липецкой областей, а также некоторых других регионов предупредили об угрозе атаки БПЛА. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о массированном налете беспилотников на город.